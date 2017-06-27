وكيل ليفاندوفسكي يحدد مصيره مع بايرن ميونخ

أكد سيزاري كوتشارسكي، وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أن موكله لن يرحل عن صفوف الفريق البافاري هذا الصيف.

وربطت بعض التقارير الصحفية ليفاندوفسكي بالرحيل عن صفوف بايرن، لشعوره بالغضب نتيجة خسارة لقب هداف البوندسليغا لصالح بيير أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الجولة الأخيرة من البطولة.

واتهم ليفاندوفسكي ووكيله الآخر مايك بارثل، لاعبي ومدرب بايرن بعدم تقديم الدعم والمساعدة كي يحصل الدولي البولندي على جائزة الهداف.

وقال كوتشارسكي، في تصريحات لصحيفة “Futbolfejs” البولندية “حديث بارثل عن غضب ليفاندوفسكي لا يعني شيئًا، أنا لا أريد الحديث عن ذلك؛ لأن كل ما أقوله يترجم إلى اللغة الألمانية ثم يتم تحليله بالتفصيل”.

وأضاف “لكني اعتدت على الوضع حيث يحدث شيء ما حول رويرت، ثم أكون أنا المتهم دائمًا”.

وبشأن رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن، أكل حديث قائلا “لقد قلت دائمًا أن بايرن ميونخ أفضل نادٍ لمسيرة روبرت، وكلامي لم يتغير سواء أمس أو اليوم”.