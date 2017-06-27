بيبي يواجه عقبة أمام انتقاله إلى الدوري التركي

مدريد/PNN-ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، إن مستقبل اللاعب البرتغالي بيبي، بات أكثر وضوحًا، بعد فشل مفاوضاته مع نادي بشكتاش التركي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب البرتغالي اقترب من ارتداء قميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن رفض نادي بشكتاش التركي، مطالب بيبي.

ووفقًا لما ذكرته التقارير في إسبانيا، فإن اللاعب البرتغالي طلب من بشكتاش، راتبًا سنويًا صافيًا بقيمة 10 ملايين يورو، وعقدًا لمدة عامين مع مكافأة 2.5 مليون يورو، لكن النادي التركي رفض هذا الطلب جملة وتفصيلا.

وزعمت العديد من وسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا، في وقت سابق، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الفريق الأقرب للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي هذا الصيف.