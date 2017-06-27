بالفيديو والصور :قتلى وجرحى بحادث سير قرب مستوطنة “عوفرة” شرق رام الله

رام الله/PNN/ قالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، ان عددا من المواطنين بينهم اطفال لقوا مصرعهم إثر حادث سير مروع وقع على طريق “60 الاستيطاني” شمال شرق رام الله.

وأفاد المصادر إن عدد من المواطنين أعلن عن وفاتهم وفق الحصيلة الأولية للحادث، وأصيب عدد اخر من الفلسطينيين في حادث سير قرب مستوطنة عوفرة على شارع ٦٠.

وقالت المصادر ان عدد من المواطنين الفلسطينين قتلوا واصيب اخرون في حادث سير مروع وقع على طريق نابلس قرب مفترق مستوطنة بيت ايل بعد ظهر اليوم الثلاثاء بين سيارة اجرة فلسطينية وحافلة اسرائيلية تتبع لاحد المستوطنات.

وقالت مصادر محلية ان هناك قتلى وجرحى في الحافلة الفلسطينية التي اظهرت بعض الصور التي التقطها مواطنون تحطم سيارة الاجرة الفلسطينية بالكامل .

الهلال الاحمر الفلسطيني اشار الى وفاة ست مواطنين بينهم اربع اطفال بالاضافة الى سيدة ومواطن اخر فيما اصيب سائق الحافلة الاسرائيلية بجروح متوسطة حيث اوضحت المصادر ان الباص الاسرائيلي هو من الباصات المصفحة وهو ما ادى لوقوع الفاجعة الكبيرة في السيارات الفلسطينية.