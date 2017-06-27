عوض: شعار التعداد لعام 2017، “معاً وسوياً لنبني الوطن”

رام الله/PNN – اعلنت معالي السيدة علا عوض، رئيس الاحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017 اعتماد شعار التعداد والذي يحمل عنوان “معاً وسوياً لنبني الوطن”، وجاء ذلك في ظل الاستعداد الذي يقوم بها الاحصاء الفلسطيني لتنفيذ التعداد العام الثالث في دولة فلسطين بعد تنفيذه للتعدادين الأول والثاني عامي 1997 و2007 باعتبار أن التعداد ينفذ كل عشرة سنوات بموجب قانون الإحصاءات العامة لسنة 2000.

ونوهت السيدة عوض، أن هذا التعداد يعتبر الأول من نوعه في دولة فلسطين بإعتبار انه سينفذ بواسطة الاجهزة الكفية “التابلت” ونظم المعلومات الجغرافية في جمع وإنتاج البيانات، مشيرة أن الفعاليات الميدانية للتعداد ستبدأ في منتصف شهر تموز، 07/2017، والتي أولها ستكون ممثلة بحزم مناطق العد من خلال تقسيم التجمعات السكانية لمناطق عد كل منطقة تحتوي من 150 إلى 200 وحدة سكنية وذلك لتسهيل عملية جمع البيانات، ومن ثم ستكون المرحلة الثانية في شهر ايلول،09/2017 المتمثلة في حصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت من اجل الوصول للمرحلة الثالثة والأخيرة والمتمثلة في العد الفعلي للسكان والتي ستكون في بداية شهر كانون اول،12/2017.

وأضافت السيدة عوض، أن شعار التعداد لعام 2017 يحتوي مضمونه على رمز السيادة الوطنية الفلسطينية على الأرض من خلال وضع ألوان العلم الفلسطيني والإشارة إلى اسم دولة فلسطين وسكانها ومساكنها، والتي تمثل جميعها التكاتف والتكامل والعمل معاً وسوياُ من اجل بناء الوطن.

ونوه رئيس الاحصاء الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد إلى أن الاحصاء الفلسطيني سيقوم اعتباراً من شهر 07/2017 بعدة انشطة وفعاليات في كافة المحافظات الفلسطينية من اجل التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي للمساهمة والتعاون في انجاح هذا التعداد الذي يعتبر مشروعاً سياديا وطنياً بحد ذاته، مشيرة غلى أن هناك حملة اعلامية منظمة سيتم تنظيمها واطلاقها بشكل تدريجي من اجل توعية المواطنين سواء اسر أو افراد أو منشآت بأهمية التعاون مع الفريق الوطني للتعداد.