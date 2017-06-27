الشرطة تعلن هويات ضحايا حادث السير المروع شرق رم الله

رام الله ‏/PNN- أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، هويات ضحايا حادث السير المروع الذي وقع شرق رام الله بين حافلة إسرائيلية وسيارة نقل ركاب فلسطينية.

وقالت في بيان صدر عن المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، إن الحادث تسبب بوفاة 6 مواطنين وهم سيدة وأطفالها 4 يحملون الهوية المقدسية الزرقاء، والتحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث .

وأوضح ارزيقات أن الضحايا هم: عادل أحمد خطيب من قرية زعترة بمحافظة بيت لحم، وسلافة تيسير دبش سكان زعترة أيضا، وأبنائها أحمد، ومحمد، وعيسى، وايلانا، كما تم نقل الفتى تيسير شقيق المتوفين للعلاج بالداخل مصابا بجروح حرجة.