ضبط 5 طن عنب مهربة من إنتاج المستوطنات في نابلس

رام الله /PNN_ ضبطت طواقم الضابطة الجمركية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في محافظة نابلس مركبة تحمل 5 طن عنب انتاج مستوطنة مسواه المقامة على اراضي الجفتلك .

وأفاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات من دائرة المكافحة والتفتيش تفيد بوجود مركبة محملة بالعنب غير القانوني قادمة من مستوطنة مسواه باتجاه حسبة بيتا بمحافظة نابلس حيث تم تحريك دورية للمكان وبعد المتابعة والرصد تم ايقاف المركبة والتاكد من وجود البضاعة فيها وتم التحفظ على الكمية لحين حضور جهة الاختصاص بوزارة الاقتصاد الوطني كونها غير قانونية وفقاً للقانون رقم 4 لعام 2010 واستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة .