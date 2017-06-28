بالأسماء| هجمات إلكترونية تصيب كبرى الشركات الأوروبية بالشلل

بيت لحم/PNN – أصاب هجوم إلكتروني ضخم عبر فيروس من فصيلة “رانسوم وير”، يطلق عليه “بيتيا”، العديد من الشركات الاوروبية بالشلل اليوم الثلاثاء.

وتأثرت عشرات الشركات في أوكرانيا وروسيا بالهجوم، المشابه لما حدث خلال الأسابيع الأخيرة الماضية مع فيروس “واناكري” الذي استهدف أجهزة الكمبيوتر في أكثر من 150 بلدا.

وقال التكتل الدنماركي للشحن والطاقة “ميرسك” ان العديد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به توقفت عن العمل بسبب الهجوم، وفقا لبيان نشر على موقعه الالكتروني.

وقالت شركة (دبليو.بي.بي) البريطانية للدعاية والاعلان انها تعرضت أيضا لهجوم إلكتروني اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “إن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في العديد من الشركات التابعة لـ/دبليو.بي.بي/ تأثرت بالهجوم الإلكتروني. نتخذ الاجراءات المناسبة وسنعلن عن آخر التفاصيل في اسرع وقت ممكن”.

وقال مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني في بيان “اننا ندرك وقوع حادث ينطوي على فيروس رانسوم وير عالمى ونراقب الوضع عن كثب”.

وذكرت تقارير أن البنوك الاوكرانية وشركات الطاقة وحتى مطار بوريسبيل في كييف تأثر بهجوم “بيتيا”، بالإضافة إلى شركات روسنيفت وباشنيفت الروسية للنفط.

ومثل فيروس “واناكراي”، فإن فيروس “بيتيا” يغلق أنظمة الكمبيوتر، ويطالب بدفع فدية بالعملة الرقمية “بيتكوين” لإعادة فتحه مرة أخرى.

ووصف رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير جروسمان، على صفحته في موقع فيسبوك، الهجوم بأنه “لم يسبق له مثيل. يقوم متخصصو تكنولوجيا المعلومات لدينا بعملهم وحماية البنية التحتية الحيوية”.

وقال جروسمان “إن انظمة هامة لم تتأثر، وسيتم صد الهجوم، وسيتم الكشف عن المهاجمين”.

ويقول الخبراء أن الفيروس المعلوماتي هو نسخة معدلة عن برنامج “بيتيا” الخبيث الذي ضرب العام الماضي وطلب من ضحاياه دفع أموال مقابل بياناتهم.

وضرب فيروس مشابه هو “واناكراي” أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 دولة العالم الماضي.

فيما يلي لائحة بالشركات والمؤسسات التي تقول إنها وقعت ضحية الهجوم الأخير:

– البنك المركزي الأوكراني

– مصرف اوشادبنك الأوكراني

– شركة نوفا بوشتا الأوكرانية لخدمات التوصيل

– عملاق النفط الروسي روسنفت

– شركة كهرباء كييف، “كييف انرغو”

– نظام رصد الاشعاع في تشرنوبيل

– الموقع الالكتروني لمطار كييف الدولي “بوريسبيل”

– شركة النقل البحري الدنماركية “ميرسك”

– شركة الاعلانات البريطانية “دبليو بي بي”

– المجموعة الصناعية الفرنسية “سان غوبان”

– شركة الادوية الاميركية “ميرك”