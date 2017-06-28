إيطاليا تنقذ أكثر من 5 آلاف مهاجر من الغرق

روما/PNN – أعلن خفر السواحل الإيطالي، إنقاذ أكثر من 5 آلاف مهاجر غير شرعي من الغرق في البحر المتوسط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال في بيان نقله التلفزيون الحكومي، إنه “تم إنقاذ 5432 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قوارب مطاطية وزوارق صغيرة متهالكة، عبر 23 عملية في عرض المتوسط”.

وأشار إلى أن عمليات الإغاثة شاركت فيها سفن تابعة لخفر السواحل ومنظمتي أطباء بلا حدود، و”مواس” الإنسانية المالطية، وسفينة تابعة لسلاح البحرية الآيرلندي.

ولم يذكر البيان جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وفي الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير الماضي، و22 حزيران/يونيو الجاري، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين السواحل الإيطالية، 71 ألفا و978 شخصا، أي بارتفاع قدره 27.66 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي وصل فيها 56 ألفا و382 شخصا، وفق آخر تقرير إحصائي صادر عن الداخلية الإيطالية.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى التاريخ نفسه، 9 آلاف و323 قاصرا، فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال العام الماضي 25 ألفا و846 قاصرا.

ولفت إلى أن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول إفريقيا وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، بنغلادش، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، إريتريا، السودان.