استمرار موجة الحر وتحذيرات من التعرض المباشر لاشعة الشمس

رام الله/PNN-قالت دائرة الارصاد أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الاربعاء مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في كافة المناطق نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما يوم الخميس المقبل، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير يوم الجمعة القادم على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما السبت القادم، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة.

وتوقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، استمرار تعرض فلسطين وعموم دول الجوار لكتلة هوائية موسمية حارة، لتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بقرابة 7 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً الى شديد الحرارة نهاراً، تزداد وطأة الحر بشكل كبير في الغور والمناطق الداخلية، فيما تكون الأجواء رطبة في السواحل، وعليه، يسود طقس مزعج وخانق، مع درجات الحرارة فعلية في نهاية العشرينات، لكن وبفعل الرطوبة، تكون الحرارة المحسوسة مرتفعة بشكل لافت.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الأربعاء والخميس، دون تغير يذكر على درجات الحرارة الجمعة، وذلك بفعل تحول طفيف على طبيعة الكتل الهوائية المؤثرة على المنطقة، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة خلال ساعات النهار، لطيفة مساءً وليلاً، في تراجع على وطأة الحر.

ومع مطلع الأسبوع المُقبل، تقترب من جديد كتلة هوائية موسمية حارة، وعليه، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجدداً وتدريجياً مع الأيام اللاحقة، تلامس منتصف الثلاثينات من جديد في الجبال ومنتصف الاربعينات في اريحا والغور يومي الأحد والاثنين.

ويتوقع سيادة طقس ما بين حار وشديد الحرارة نهاراً، وأكثر دفئاً خلال ساعات الليل.

هذا ويحذر موقع طقس الوطن، من شدة حرارة الطقس ما بين الساعة العاشرة صباحاً، والسادسة مساءً، ويحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وينصح بارتداء ملابس قطنية فضفاضة، ومن الاكثار من تناول السوائل، والانتباه جيداً للنيران، وعدم اشعالها اطلاقاً خارج المنزل، خاصة في المناطق التي يكثر فيها وجود الاعشاب والاشجار.