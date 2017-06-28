توقعات الابراج اليوم الاربعاء؟؟

برج الحمل اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

ثقتكم بانفسكم كبيرة ويعمكم النشاط – تسيطرون على زمام الامور وتنجحون في الدفع بمصالحكم . فترة ايجابية فاستغلها …. الشمس تسلط الأضواء على الدعم الخارجي و ربما اهتمامات مالية و قروض و ديون . صفحة او قرار جديد .

برج الثور اليوم 28/6/2017

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 28-6-2017

يوم اخر يتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني – ضعوا سلم اولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا الى غذائكممم وراحتكم . كن صبورا . اما ان تشعر بالراحة و الهدوء الكامل او الهدوء التام .

برج الجوزاء اليوم 28/6/2017

برج الجوزاء اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

تنشطون اجتماعيا وتلتقون الاصدقاء – منكم من يشارك في حفل او مناسبة سعيدة . تفرح بدعم جهة ما . قدم حلولا معتدلة كيي تحظى بتحالف جيد .

حظك اليوم برج السرطان 28/6/2017

برج السرطان اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

تظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في اثبات جدارته للمسؤولين ويحافظ على انجازاتة القائمة . اذا نظمممم وقته جيدا و احترم المواعيد . ان هذه الفترة تتطلب الدقة و المتابعة فلهذا حضر جيدا ولا ترتجل .

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 28/6/2017

برج الاسد اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

تنشطون في سفر او اتصال بعيد – يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة .انها فترة جيدة لخوض تجربة جديدة كما انها فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال ما . من اجمل ايام الشهر .

برج العذراء اليوم 28/6/2017

برج العذراء اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

تظل الامور المالية تشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب له صلة بشراكة او تعويض . قد تسعد بالتسوية مع احدى الجهات . لا تفرض رأيا ولا تكن عنيدا . ولا تهمل اوراق الثبوتية وعدم حملها .

الميزان اليوم 28/6/2017

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 28-6-2017

ترغبون في تدعيم شراكتكم – يومم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف ثان . ولكن يجب تجنب الانتقاد و توجيه الملاحظات و حاذر المواجهات الكلامية . حاذر مخالفة التعليمات و القوانين أيضا .

العقرب اليوم 28 يونيو 2017

برج العقرب اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

انجزوا ما تراكم لديكم من عمل تجدون تعاونا من الزملاء – نظموا جدول غذائكم وخذوا قسطا من الراحة من حين الى اخر . انها فترة مهمة جدا بالرغم من التوتر السائد . حاذر النزاعات و التذمر و التمرد ولا تغامر بموقعك .

القوس اليوم 28 يونيو 2017

حظك اليوم برج القوس 28/06/2017

تزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم . تكون الحظوظ قوية . كما ان الفترة مناسبة لاجتماعات مهنية او عائليةة و لتلطيف الاجواء .

الجدي اليوم 28/6/2017

برج الجدي اليوم الاربعاء 28 يونيو 2017

ترغبون في ادخال تعديل على مسكنم والتفاهم مع افراد العائلة . وقد تقدم على خطوة جريئة وقد تظهر مسألة مهمة تحتاج للحوار .

الدلو اليوم 28 يونيو 2017

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 28-6-2017

تنشطون في السفر والاتصالات ومنكم من ينطلق مرحلة مهنية للتريج لمشاريعة بنجاح – يوم مناسب لاجتياز امتحان – وقد يتقدم منك احدهم للمساعدة او للتعاون

الحوت اليوم 28/6/2017

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 28/6/2017

تظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم من يسترد مالا يعود له او يحصل على هدية . لا تضيع الفرص .. ووظف طاقاتك الذهنية و الفكرية و البناءة لوضح حد للتساؤلات . ناقش بوضوح و تجنب الالتباسات.