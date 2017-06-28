3 قتلى في اشتباكات بمخيم صبرا بلبنان

لبنان/PNN-قُتل 3 اشخاص بينهم طفلة (8 سنوات) جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في لبنان ان الاشتباكات بين مجموعة بلال عكر ومجموعة ابو محمد بدران، أسفرت عن مقتل بلال عكر وسمير بدران والطفلة هيلانة. ونقلت جثث القتلى الى مستشفى المقاصد والاشتباكات مستمرة.

كما أصيب شقيق بلال عكر اصابة بالغة وسجل انتشار للجيش في محيط المخيم، لاعادة الوضع الى طبيعته.

وكان المخيم قد شهد الاسبوع الماضي اشتباكات بين المجموعتين المذكورتين على خلفية سعي بلال عكر للسيطرة على مناطق المخيم.