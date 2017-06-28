تطبيقا لمطالب الامن المصري :حماس تشرع بايجاد منطقة عازلة مع حدود مصر

غزة/PNN/ شرعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، بتنفيذ مرحلة جديدة من إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع جمهورية مصر العربية وذلك في اشارة الى نطبيق حماس اجراءات امنية تطبيقا لمطالب من القاهرة التي زارها وفد من حركة حماس مؤخرا فيما قالت مصادر في داخلية حماس ان هذه الاجراءات تاتي تأتي ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع.

وتشمل المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلو متر، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.

وفي هذا الصدد قال اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس إن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار.

وأضاف أبو نعيم أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة؛ وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لافتاً أنه سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار.

وأكد وكيل وزارة الداخلية الحمساوية أن هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل، موجهاً رسالة طمأنة للجانب المصري بأن الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني، و”لا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية”.