النضال الشعبي بذكرى وفاة حزبون تدعو للاسراع بوحدة الحركة العمالية

رام الله/PNN – اكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، على ضرورة الاسراع في وحدة الحركة العمالية ، لما له من أهمية في تصليب المواقف والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ،مستذكرة الرفيق المناضل الراحل سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، وعضو المجلس البلدي المنتخب لمدينة بيت لحم جورج حزبون ” أبو يوسف “في ذكرى رحيله التي تصادف اليوم الاربعاء 28 حزيران .

واستذكرت الجبهة الفقيد حزبون بمواقفه ونضالاته في كل ساحات النضال ، فانخرط في الحركة الشيوعية الفلسطينية وناضل في صفوف الاطر النقابية التي تدافع عن العمال وحقوقهم وساهم في تأسيس اتحاد نقابات عمال فلسطيني .

وقالت الجبهة انه احد القادة الملتزمين بمسيرة الاتجاه الوطني فكان رجل بفكره الاممي واتجاهه القومي وبنضاله الوطني رمزا شعبيا ووطنيا بامتياز وسخر كل هذه التجربة من اجل الوطن والقضية، لقد غاب جورج حزبون جسدا ولكنه باقي الروح والفكر والتعليم والمسيرة.

وأضافت ان القضية الوطنية التي ناضل من اجلها ابو يوسف لن تموت انها فلسطين اجمل عروس على وجه الكون ولهذا فهي تستحق اغلى المهور، ولهذا فان هذا الاحتلال الى زوال مهما استغرق من وقت ، سوف ينتهي الاحتلال ، باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وتابعت الجبهة كان الراحل فكان حريصا ليس فقط على حقوق العمال الذي افنى زهرة شبابه من اجلهم وحسب، بل كان حريصا على وحدة الحركة النقابية ، وعمل من اجل منع تشرذمها وتفتتها وقت كان المؤامرات كبيرة عليها.