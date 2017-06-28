الاحتلال يعتقل مواطنة فلسطينية على حاجز 300 ببيت لحم بدعوى العثور على سكين بحوزتها ويحولها للتحقيق

بيت لحم/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد ظهر اليوم الاربعاء مواطنة فلسطينية على حاجز 300 الاسرائيلي المقام على مدخل مدينة بيت لحم الشمالي بحجة العثور على سكين بداخل حقيبتها وفق الادعاءات الاسرائيلية دون الاشارة الى تفاصيل اخرى.

وقالت المصادر العبرية ان الامن الاسرائيلي اكتشف وجود سكين بحقيبة مواطنة من محافظة الخليل كانت تمر عبر الحاجز المذكور وقامت باعتقالها واغلاق الحاجز حيث تم تحويل المعتقلة للتحقيق.

من جهتها قالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري ان قوات الاحتلال وخلال تفتيشها لاحدى الفلسطينيات ضبطت سكين مطبخ داخل حقيبة لمواطنة فلسطينية تبلغ من العمر 36 عاما من سكان بلدة يطا.

وقالت المتحدثة الاحتلالية انه تم تحويل المعتقلة للتحقيق بكافة ملابسات الحادثة مشيرة الى انه لم يجزم حتى الان اي تفاصيل او خلفيات بالحادثة وفق الاعلام العبري.