اتلاف 300 كغم لحوم دجاج غير صالحة للاستهلاك مهربة من اسرائيل

رام الله/PNN – اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة اليوم في محافظة طولكرم 300 كغم لحوم دجاج غير صالحة للاستهلاك الادمي مهربة من اسرائيل .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامه والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية على احد الحواجز بالمحافظة داخل سيارة نقل خصوصي غير معده لنقل اللحوم قادمة من اسرائيل، حيث تم التحفظ على الكمية وبحضور جهات الاختصاص في وزارة الصحة والطبيب البيطري ولجنة السلامة العامة تم معاينة الكمية والكشف عليها حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وغير مطابقة لشروط السلامه العامه للنقل وانبعاث روائح نتنه منها حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

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