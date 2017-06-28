فتح : الجهة الخاطفة لغزة هي من تتحمل المسئولية عن أمراض المواطنين وأوجاعهم

رام الله/PNN – تعقيباً على حمل التضليل الممنهجة في قضية التحويلات الطبية عبر تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن هذه الأزمة وتبرئة ساحة الاحتلال، وقيام بعد الجهات المغرضة باستغلال هذه القضية . فإن حركة فتح إقليم شرق غزة تؤكد على ما يلي :

رفض الحركة، الانتهازية الرخيصة التي تبديها بعض الأطراف من خلال المتاجرة بأمراض المواطنين وأوجاعهم، لتسجيل مواقف سياسية ضد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس.

تحمل الحركة، المسؤولية الكاملة عن أزمات قطاع غزة والطبية منها لحركة حماس ، باعتبارها الجهة الخاطفة لقطاع غزة وتسرق مقدراته المالية عبر الضرائب الجمارك، وتعطل عمل حكومة الوفاق الوطني.

وتنصح الحركة، هذه الأطراف بالابتعاد عن المتاجرة بهموم الناس، لتسجيل مثل هذه المواقف، وتسألهم ماذا أنت قدمت للمرضى وأصحاب الأوجاع غير الصراخ والشتائم، وتبريرات فشلكم وعجزكم عن حل أزمات قطاع غزة المتعددة والمتكررة .