بالفيديو:مستوطنون يشعلون النيران باشجار الزيتون في بورين بنابلس

وبحسب المصادر المحلية حسب فقد ورد إشارة من الارتباط تفيد بوقوع حريق كبير باشجار الزيتون جنوب غرب بوريين ونقلت المصادر المحلية نقلا عن شهود عيان قولهم ان سبب الحريق ناتج عن المستوطنين واوضحت المصادر انه تم تحرك الدفاع المدني في مركز بورين للمنطقه حيث تم السيطرة علي الحريق.

وقالت دائرة العلاقت العامة في الدفاع المدني ان طواقم الدفاع المدني بمنطقة بورين و برفقة المجلس المحلي ببورين سيطرت على النيران المشتعلة في اعشاب وأشجار بالقرب من بلده بورين ‘