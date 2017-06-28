اللواء الرجوب ينعى المدرب الفلسطيني نايف عبد الهادي

القدس/PNN – نعى اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، باسمه واسم أسرة كرة القدم الفلسطينية، واسم أعضاء مجلس الاتحاد وأسرة الاتحاد، المدرب الفلسطيني القدير نايف عبد الهادي الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 60 عاماً بعد صراع مع المرض، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر على رحيله.

وكان عبد الهادي قد بدأ مشواره لاعبًا في شباب رفح خلال السبعينيات، قبل أن ينتقل إلى خدمات رفح في الثمانينيات، وفي مسيرته التدريبية كمدرب قاد أغلب أندية قطاع غزة في الدرجة الممتازة حيث درب فرق خدمات رفح وشباب رفح والصداقة وغزة الرياضي وأهلي غزة والقادسية، ونال خلال تلك المسيرة الطويلة التي امتدت لثلاثة عقود العديد من الألقاب والبطولات.