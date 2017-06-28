هيفاء وهبي تسخر من إطلاق سراح أصالة نصري دون عقاب

سخرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من المطربة السورية أصالة نصري بعد أن اعتقلت في مطار بيروت وبحوزتها مادة الكوكائين المخدرة، واصفةً الحادثة بالكوميدية.

ونشرت وهبي تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، قالت فيها: “والله لو كنت بعرف إنو تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل (الحرباية) وعملنالو نهاية كوميدية”.

وأوقفت سلطات مطار بيروت الدولي الفنانة أصالة بسبب العثور على 3 غرامات من الكوكايين بحوزتها.

وحظيت أصالة بدعم كبير من زملائها الفنانين ومنهم الفنانة أحلام التي غرّدت: “يا أصالة انتي رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح»، كما علقت الفنانة المصرية أنغام: “الكبار دائمًا يمتحنهم الله وأصالة كبيرة روحي عندك يا أختي وقلبي بيدعيلك”.