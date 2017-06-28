رجل اعمال فلسطيني مغترب يعرب عن رغبته بشراء قنوات الجزيرة

اذا ما عرضت للبيع …

بيت لحم/PNN – أعلن رجل الأعمال الفلسطيني أنور نعمان فيصل المقيم في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب أكبر شركات عقارية هناك وتدعى Alpha Management Corporation عن رغبته في شراء قناة الجزيرة الاخبارية القطرية بكامل فروعها، وذلك على إثر الضغوط التي تُمارس من أجل إغلاق قناة الجزيرة القطرية.

وقال فيصل: إنه على استعداد لشراء القناة إذا ما طُرحت للبيع، وبأية قيمة تقدر، وتحويل المبلغ المطلوب لتنفيذ عملية الشراء، إيماناً منه بمهنة الصحافة والمبدأ والغاية التي قامت من أجلها، خاصة الحيادية والتقنية في نقل الأخبار، ونوه فيصل عن سبب نيته شراء القناة هو إعادة الوحدة الخليجية إلى سابق عهدها، لإيمانه أن تلك الوحدة بمثابة القلب العربي الذي ينبض، وأكد فيصل عزمه على نقل مقر قناة الجزيرة إلى أمريكا، وأن تعاود بثها من مدينة بوسطن مقر إقامته وشركته الأم.

ورجل الأعمال الفلسطيني أنور فيصل هو من مواليد حي الشجاعية بمدينة غزة عام 1951م، وسافر إلى أمريكا عام 1979م ليشق طريقه حتى أصبح من رجال الأعمال المرموقين، في مجال العقارات والمدن الجامعية، ويمتلك آلاف الوحدات السكنية هناك، ويعد مالكها أنور فيصل من أغنى الرجال المسلمين الأمريكان في هذا الإقليم، فهو صاحب قصة نجاح باهرة، بلغ فيها أعلى مدراج الرقي والعصامية، وفي عام 2014م وصفت مجلة Boston magazine الشهيرة رجل الأعمال أنور فيصل بالإمبراطور الذي يتربع على عرش العقارات والمدن الجامعية في مدينة بوسطن الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى إثر ذلك تعرض رجل الأعمال فيصل عام 2015م لحملات صحفية غير نزيهة لم يسبق لها مثيل، كحملة جريدة Boston Globeالأمريكية الشهيرة، وكانت تلك الحملة تتجه بوضوح إلى كونه أمريكي الجنسية؛ لكنه في المقام الأول عربي مسلم من أصل فلسطيني، وصاحب قصة نجاح، إذ لم يكن يروق لبعض المنحازين من أصحاب النزعات المختلفة في أمريكا، وتحديداً في مدينة بوسطن، أن يسمو أنور فيصل في ميدان العقارات والمدن الجامعية، ليصبح في منزلة لا يدانيه فيها أحد في إقليم “نيو إنجلاند”.