فرقة الزبابدة للفنون الشعبية تحصل على المركز الثالث في مهرجان الابداع الشبابي الدولي في بولندا

الزبابدة/PNN – رامي دعيبس:حصلت فرقة الزبابدة للدبكة والفنون الشعبية ممثلة دولة فلسطين على المركز الثالث لمهرجان الابداع الشبابي الدولي في مدينة وودج البولندية بعد اوكرانيا وبيلاروسيا كافضل اداء فني من ضمن عشرات الفرق الفنية العالمية المشاركة وثاني افضل صورة فوتوغرافية للفرقة بين كافة الفرق المشاركة وذلك خلال مشاركة الفرقة للعديد من النشاطات هناك.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة نزيه الخليل الخيرية الراعية لفرقة الزبابدة للدبكة والفنون الشعبية توفيق عبد الله ان هذا الانجاز جاء نتيجة للمثابرة المستمرة في اداء الفرقة وتطوير نشاطاتها المستمرة حيث اهدى هذا الانجاز الى كل فلسطيني وفلسطينية مؤكدا الاستمرار في هذا النهج لنشر الثقافة الفلسطينية في العالم اجمع.

واكد عبدالله ان الفرقة منذ لحظة وصولها قد شاركت في العديد من اللقاءات والنشاطات اولها اللقاء الرسمي بسفارة دولة فلسطين في بولندا بمشاركة المهندس نزيه الخليل رئيس مجلس ادارة مؤسسة نزيه الخليل الخيرية ومحمد مرار مستشار البنك العربي في بريطانيا حيث شكروا كل من ساهم في وصول الفرقة الى بولندا وترتيب كافة النشاطات لها خلال تواجدها في بولندا.

وكانت فرقة الزبابدة قد افتتحت باكورة نشاطاتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان الابداع الشبابي بمشاركة العديد من الدول من بينها بولندا وروسيا واوكرانيا وجورجيا وبلاروسيا وتشيكيا وغيرها من الدول، اضافة الى تنظيمها لاكبر صف دبكة فلسطينية في اوروبا بمشاركة المئات من اعضاء الفرق المشاركة والمواطنين الاوروبين.

وتابع عبد الله ان الفرقة اقامت خيمة فلسطينية بالتعاون مع الجالية الفلسطينية في بولندا وفرقة بكرا الفلسطينية المقيمة في اوروبا لعرض المنتوجات الفلسطينية والمطرزات واللوحات الفنية الفلسطينية لنشر التراث والثقافة الفلسطينية واطلاع العالم على معاناة شعبنا عبر سنوات الاحتلال الطويل.

وكان للفرقة عروض فنية ومشاركات مختلفة بالتعاون مع الفرق المشاركة في عدد من البلدات البولندية.

وكان اجرى المهندس الخليل العديد من اللقاءات الرسمية خلال تواجده في بولندا ادت الى الاتفاق المبدئي لاقامة مدرسة لتعليم الفنون المختلفة ما بين بولندا وفلسطين بادارة فرقة الزبابدة للتبادل الثقافي والفني في العديد من المجالات الفنية المختلفة.