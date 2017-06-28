فيديو : محمد عساف يغنـّي محمود درويش

انتشرت أغنية النجم الفلسطيني محمد عساف «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، القصيدة الشهيرة للشاعر الراحل محمود درويش، في شكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك»، كونها المرة الأولى التي تقدَّم فيها هذه القصيدة ذائعة الصيت مغناة، كما إنها للشاعر رمز القضية الفلسطينية، وبصوت المطرب الأكثر شعبية في فلسطين. وأعلن عساف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» و «تويتر»، إطلاق ألبومه الجديد «ما وحشناك»، ليتسنى للجمهور الاستماع اليه عبر تطبيق «أنغامي».

تضمن الألبوم الجديد 10 أغنيات هي «ما وحشناك»، «انا مش حفرض نفسي»، «بزعل على مين»، «ذكرياتنا الحلوة»، «بدك عناية» المشتركة مع الفرقة الكوبية «Gente de zona»، «عاللومة»، «حكايتي معاه»، «ياللي القمر» و «راني» وهي الديو المشترك مع الفنان فضيل، وصوّرت فيديو كليب في المغرب متوقع عرضها قريباً، إلى جانب قصيدة محمود درويش «على هذه الأرض ما يستحق الحياة». يذكر أن Gente de zona أُسست عام 2000، وتستوحي أغانيها من التراث الكوبي التقليدي، وشاركت في الغناء مع مجموعة متنوعة من الفنانين العالميين مثل إنريكي إغليسياس في الأغنية التي لاقت رواجاً عالمياً bailando.