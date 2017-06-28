استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الخليل/PNN – استشهد شاب فلسطيني مجهول الهوية مساء اليوم الاربعاء بعد اطلاق النار عليه من قبل قوات مستعربة في جبل جوهر وسط الخليل

وقال موقع 0404 العبري ان قوات الاحتلال اطلق النار باتجاه شاب فلسطيني قرب مستوطنة كريات اربع في الخليل مساء اليوم الاربعاء.

وزعمت قوات الاحتلال ان الشاب كان بحوزته سلاح وتم اطلاق النار عليه واستشهد على الفور.

وتتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرب مستشفى محمد علي المحتسب جنوب الخليل.

وقالت المصادر العبرية ان قوات مستعربة اطلقت النار تجاه شاب فلسطيني قرب جبل جوهر في الخليل واصبته باصابة خطيرة جدا.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في الخليل ووصفت جراحه بالخطيرة.

يتبع ..