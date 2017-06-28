بالتزامن مع تواجد نتنياهو بالجولان المحتل: سقوط قذيفة وجيش الاحتلال يرد

القدس/PNN – أوردت القناة الثانية، قبل قليل، أن قذيفة ‘منفلتة’ مصدرها الأراضي السورية سقطت مجددا في الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان السوري.

وقالت إن القذيفة سقطت في وقت كان يلقي فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كلمة في مستوطنة كتسرين بمناسبة ’40 عامًا على إقامة المستوطنة’.

وتعد مستوطنة كتسرين أكبر المستوطنات الإسرائيلية التى بنيت على الأراضي السورية التي إحتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 من هضية الجولان.

ووفق المعلومات الأولية، لم تسفر القذيفة عن وقوع إصابات او أضرار.

ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إنه رد بقصف استهدف المنطقة التي أُطلقت منها القذيفة، دون ضكر تفاصيل إضافية.

وهذه هي المرة الثالثة، في غضون أقل من أسبوع، التي يعلن فيها عن سقوط ‘قذائف منفلتة’ في منطقة شمال الجولان في الاشتباكات التي تشهدها تلك المنطقة بين قوات المعارضة والنظام بسبب المسافة القريبة من خط وقف إطلاق النار في محيط منطقة القنيطرة.

كتسرين على أنقاض قصرين

يُشار إلى أن عليات البناء لهذه المستوطنة بدأ عام 1973 بقرار من رئيسة حكومة إسرائيل آنذاك، غولدا مائير

وأقيمت على أنقاض القرى السورية قصرين، الشقيف، والدورة، لتكون حلقة اتصال وتواصل بين المستوطنات المنتشرة في جنوب وشمال الجولان، وتعتبر أول مدينة إسرائيلية في الجولان، وتتركز فيها معظم المنشآت الاقتصادية والثقافية والعلمية.