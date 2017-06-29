فجراً: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة و2000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف بنابلس

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت ستة مواطنين من عدة مدن في الضفة الغربية، وفي سياق متصل اقتحم 2000 مستوطن قبر يوسف في مدينة نابلس.

وقال بيان جيش الاحتلال أن جنوده اقتحموا مدن الضفة الغربية واعتقلوا 6 مواطنين بعد مداهمة المنازل.

كما واقتحم 2000 مستوطن قبر يوسف في مدينة نابلس تحت حراسة امنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم.