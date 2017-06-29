حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات

رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم الأحد، فيكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة، ما بين الساعه الحادية عشرة، والساعة الرابعة عصرا.