إصابة فتيين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بلعين

رام الله/PNN- أصيب فتيين بجراح متوسطة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم قرية بلعين ، حيث أصيب الفتى محمد إياد برناط 15 عاما في يده وصدره، وكذلك الفتى حمزة الخطيب 18 عاما في فخذه، وقد نقلا بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

وقد اقتحمت قوة عسكرية بصحبة شاحنة لتحميل السيارات القرية ، وحاولوا مداهمة بعض المنازل، إلأ أن شباب القرية تصدوا لهم ومن ثم رد جنود الاحتلال بالقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ورصاص الإسفنج مما تسبب في إصابة الفتيين والعشرات بحالات الاختناق.

ويأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في مداهمته المستمرة لقرية بلعين وذلك لثني المواطنين عن مواصلة مظاهراتهم الشعبية الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان.