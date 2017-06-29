وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي يخضع للتحقيق في قضية فساد

رام الله/PNN- مثل وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي حاييم كاتس، اليوم الخميس، للتحقيق تحت التحذير، في قضية فساد في الصناعات الجوية، في الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة “لاهف 433″، وذلك بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، على التحقيق معه.

وبدأت التحقيقات في قضية الفساد في الصناعات الجوية في شهر آذار، حيث أدت إلى اعتقال يائير كاتس ابن الوزير حاييم كاتس، بشبهة ارتكاب مخالفة الابتزاز تحت التهديد والتوسط لتقديم رشوة، وتم اعتقال عدة موظفين من الصناعات الجويّة، وعشرات آخرين أدلوا بإفاداتهم في وحدة الشرطة “لاهاف”.

وبحسب الشبهات، فإن ابن الوزير كاتس استغل منصبه في الصناعات الجوية لابتزاز العمال وإرغامهم على الانتساب إلى حزب الليكود، حيث سبق وتم اعتقاله وأخضع للتحقيق لمدة خمسة أيام.

وتركزت تحقيقات الشرطة في الصناعات الجوية في مجالين: الأول شبهات بالفساد، والثاني إلزام العمال بالانتساب لحزب الليكود والمشاركة في الانتخابات التمهيدية مع قوائم قدمت لهم من قبل عضو لجنة العمال في الفترة التي كان كاتس يترأسها.

يذكر أن هذا التحقيق ليس الوحيد ضد الوزير كاتس، حيث تجري مؤخرا تحقيقات جنائية أخرى ضده في قضية أسهم مالية، حيث يشتبه بارتكاب مخالفات رشوة.

ووفقا للشبهات، فإن كاتس قام بشراء أسهم في شركة “نتسبا” قبل وقت قصير من إعلانها الاندماج مع “إيرفورت سيتي” في تموز/ يوليو 2015، أثناء إشغاله منصب وزير.