تقرير PNN: وسط مطالبات الشارع بمراجعة اوضاع سائقي العمومي ماذا قال المسؤولون بالشرطة والمواصلات ونقابة السائقين

بيت لحم/PNN- بعد سلسلة الحوادث المؤسفة التي ادت الى مقتل العشرات من المواطنين في الاشهر الاخيرة والتي كان اخرها حادث فقدان ام وابنائها الخمسة في فترة عطلة عيد الفطر السعيد الذي تحول للعيد الحزين على الفاجعة التي المت بعائلة، طالب المواطنون عبر صفحاتهم على الفيس بوك الجهات المعنية باتخاذ اجراءات وخطوات لمراجعة اوضاع السائقين جميعا من خلال اقتراح اليات مختلفة لمراقبة قطاع النقل العام.

وتركزت طلبات المواطنين المتاثرين بالفاجعة على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لقطاع النقل والمواصلات ومن يمكن ان يكون في هذا الاطار فهناك من طالب باعادة ملفات السائقين، وهناك من طالب بوضع نقاط عقاب على السائقين وفق تاريخ مخالفاته لدى الشرطة وهناك من طالب باجراء اعادة فحص شاملة فيما طالب اخرون باعادة دراسة للفاحصين وللنظام مع ضرورة وضع اجراءات تقنية فيما اخرون طالبوا الجمهور برقابة السائقين وهو ما بدء بالفعل حيث تم رصد العديد من مخالفات السائقي عقب حادث العيد.

وعقب هذه المطالبات ترصد شبكة فلسطين الاخبارية PNN اراء المسؤولين في قطاع النقل والمواصلات والشرطة وحتى نقابة السائقين على هذه المطالب لضمان عدم تكرار الحوادث المؤسفة.

وفي هذا الاطار قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات في حديث لشبكة PNN أن عناصر حوادث السير ثلاثة هي السائق والمركبة والطريق، والمسؤول عن هذه الثلاثة هو الانسان بالدرجة الأولى فهو مسؤول عن المركبة وقيادتها وعن الطريق وجاهزيته وهو مسؤول عن نفسه في ضرورة الالتزام بالقوانين للسير وشاخصاته التهور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطيء هي من مسببات الحوادث.

وأكد ارزيقات أنه من المقرر ان يكون هناك اليوم اجتماع موسع لكافة الجهات المعنية، وقد يكون هناك قرارات صارمة في هذا الجان، وأضاف ان الرئيس أوعز للحكومة بضرورة إعادة النظر للتشريعات بما يخص تشريعات المرور في فلسطين، وأضاف: “نحن نأمل أن يكون هناك قرارات حازمة في هذا الأمر وأن يتم تطبيقها بشكل سريع لوضع حد لشلال الدم النازف من جراء حوادث السير القاتلة”.

وقال ارزيقات: “نحن لا نركز على فئة واحدة فالجميع يخطيء سواء العمومي أو غيره، والمراجعة ستكون للتشريعات بالدرجة الاولى وكيكفة مواجهة حوادث السير من خلال النظر على القوانين الموجودة ومدى ملاءمتها للحالة الموجودة في فلسطين فنحن في النهاية جهة تنفيذية ننفذ كل ما يصدر من قرارت سواء من وزارة النقل أو من لجان السير الفرعية من أجل تطبيقها كجهة مكلفة بإنفاذ القانون”.

وأشار المقدم لؤي الى أن الامر يتعلق باستهتار بعض السائقين وعدم التزامهم بالقانون والطرق غير مؤهلة بالشكل الصحيح خاصة الطرق الخارجية فهناك 98 حالة وفاة من بينهم 42 حالة بالطرق الخارجية وهي طرق تحت سيطرة الاحتلال وتمنع الشرطة الفلسطينية من العمل فيها وهي غير مؤهلة مثل الجزيرة الوسطية التي تفصل المسلكين عن بعضهم ولا يوجد مطبات أو اشارات ضوئية التي يمكن أن تحد من السرعة لدى السائقين .

ودعا المقدم ارزيقات السائقين للالتزام بقوانين السير وشاخصاته والتعليمات الصادرة عن الشرطة والجهات المختصة وعدم قيادة المركبات بالسرعة التي تزيد عن المسموح وقيادة المركبات وفقا لظروف الطريق وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وندعو عابري الطريق لاتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.

من جهته قال نقيب السائقيين في مدينة بيت لحم احمد جابر: ” أننا نطمح كفسلطينيين أن نحد من الحوادث لأن الروح الفلسطينية غالية عند الجميع، فنحن نطمح أن يكون هناك استراتيجية ولا نتعامل بردات فعل سواء مؤقته كمؤسسات أو حكومة، ولكن المطلوب وضع استراتيجية كاملة للمستقبل” .

وأضاف ان النقابة العامة لعمال النقل لديها لنهاية السنة 33 ورشة عمل لتوعية وتثقيف السائقين وتم التواصل مع وزارة النقل والمواصلات للمشاركة في هذه الورشات لوضع برامج وخطط لخمسة سنوات بالتعاون مع السويد للتوعية والتثقيف.

وناشد جابر المواطنين بأن يوقفوا سائقي العمومي عند مشاهدتهم أي تجاوز أو مخالفة لانظمة وقوانين السير لأن بنهاية الموضوع هذه حياتهم وأرواحهم.

ووجه نقيب السائقين رسالة لوزارة النقل لإعادة النظر في مدربي السياقة فالطالب لا يوجد عليه ذنب إن لم يتعلم من مدربه بعض قوانين السير المهمة لتطبيق الأنظمة والقوانين، والتشديد عند منح الرخصة لأشخاص يستحقوها ولديهم قدرة للمحافظة على أروح الناس.

وأكد جابر: “نحن معنيين بالانسان الفلسطيني أن يعيش ويموت بكرامته لأن يكفينا مآسي فنناشد السائقين الالتزام بالانظمة والقوانين، ووناشد المواطنين أن أي مواطن فلسطيني أن يأخذ حقوقه وأن يوقف أي سائق يركب معه يتجاوز قوانين السير”.