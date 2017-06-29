أصالة تكشف حقيقة قضية الكوكايين

نشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”،لتكشف كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم الإفراج عنها وتغادر إلى مصر.

وكتبت أصالة: “قد ماكانت الساعات الطويلة الماضية قاسية وصعبة على قدّ مافرحت بالمحبّه والاهتمام وبالثقة اللي غمرتوني فيها ماتعوّدت بحياتي فسّر أو وضّح أو كون بمطرح المتّهم مو بس لثقتي بنفسي بل لأنّي ومن عمري ست سنين وأصغر وأنا بين الناس وكتار كتير اللي اهتمّوا فيني، وكتار كتير اللي أضافولي وعلّموني ولا أبالغ لو قلت إنّي بحسّ بمسئولية التعبير حتّى فيما له بالغ الأثر على أماني وأمان عائلتي، لأنّي ضمير هالناس اللي مابيقدر صوتهم يوصل طبعًا مرّات بندم وبقول (شو كان بدّي بهالتعب) بس الأكيد إنّي خلقت لكون متل ما أنا،بيروت حبيبتي وتوأمي والناس اللي فيها بتساعدني وبتحبني أكتر بكتير من غيرهم أنا بحسّ حالي خلقت فيها وبعشق كلّ ذرّه من ترابها ومارح أزعل منها كتير لأنّه مالها ذنب شكرًا لكلّ اللي ساندوني وساعدوني من كبار هالدولة اللي بيتعذبوا أكتر منّي ليضلّوا كبار،وصلت اليوم بيتي تعبانة ومصدومة ومقهورة شوي، بس كمان عندي أمل بالضمير وخصوصًا لمّا قريت بعض الرسائل لمن لا تربطني بهم مودّه ومع ذلك نفوا عنّي ماأُشيع، والحقيقه هالشي فرّحني متل مافرحت بالكم الهائل من المحبّه والاهتمام اللي خفّف عنّي شعور الظلم.

المصدر: MSN