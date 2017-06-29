الخضري يحذر: تطورات خطيرة يشهدها المسجد الأقصى

غزة/PNN- قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن القدس والمسجد الأقصى يشهدان تطورات خطيرة مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية.

وحذر الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 29-6-2017، من استمرار منع دخول المصلين للأقصى في ظل تصاعد خطة تقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأشار إلى خطورة اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس برفقة مجموعه كبيرة من المستوطنين لباحات الاقصى اليوم، بالتزامن مع دعوات ما يعرف بـ”منظمات جبل الهيكل اليهودية المتطرفة” لتصعيد اقتحامه بأعداد كبيرة جداً.

وشدد على أن إسرائيل تستغل الأحداث العربية والاقليمية والخلاف الفلسطيني الداخلي والانشغال بالملفات والأزمات المختلفة، لتمرير وتنفيذ مخططاتها الاحتلالية في القدس.

وقال ” رغم ما تعانيه الأمة من ظروف استثنائية، إلا أننا نوجه نداء بأن يتوحدوا على قضية دعم القدس والمسجد الاقصى وإنقاذه من محاولات التهويد والتقسيم”.

ووجه الخضري نداء بضرورة تكثيف من يستطيع من القدس والضفة الغربية والداخل الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلوات والمكوث في الاقصى وحمايته والرباط فيه، مقدماً التحية للمرابطين والمرابطات في الأقصى السد المنيع لحمايته.

وجدد الخضري الدعوة لضرورة التوحد الفلسطيني ونبذ كل فُرقة وخلاف والعمل بروح جديدة تتجاوز كل مراحل الانقسام وآثاره الخطيرة التي بدأت تتزايد بشكل يومي وتمس كل الشرائح من الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة الذهاب لشراكة تخفف المعاناة والألم وتواجه تحديات الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته.