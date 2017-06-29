واللا: مواقع المشافي باسرائيل تتعرض لقرصنة انترنت تؤدي لاضرار بالحواسيب

بيت لحم/PNN- تعرض الجهاز الصحي في اسرائيل بساعات متأخرة من ليل الأربعاء، إلى هجوم ‘سايبر’ والذي استهداف العشرات من الحواسيب في المستشفيات الإسرائيلية.

وحسب الهيئة الوطنية لحماية الفضاء الإلكتروني ‘السايبر’في اسرائيل، فقد سجلت عدة محاولات لشن هجمات إلكترونية على بعض المستشفيات في إسرائيل، وتم خلالها اختراق بعض أجهزة الحواسيب في عدد من المستشفيات، ولكن تم معالجتها على الفور ولم تلحق أي أضرار.

وتمكن إخصائيو أمن المعلومات في تلك المستشفيات من صد هذه الهجمات بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية الفضاء الإلكتروني وتم متابعة هذا الأمر عن كثب، حيث تعمل هذه المستشفيات بشكل اعتيادي، بحسب ما ورد في بيان الهيئة الوطنية.

ويوم الثلاثاء الماضي، بلغ عن تعرض ثلاث شركات إسرائيلية، لهجوم “سايبر” وأصيبت حواسيبها جراء هجوم الفيروس المعلوماتي الجديد الذي أعلن عنه في أوروبا.

ويعتقد أن الهجوم الإلكتروني الذي عصف بالشبكة العنكبوتية في العديد من الدول الأوروبية أعلن عنه أولا في أوكرانيا، حيث تعرضت شبكة الحواسيب الحكومية لهجمات استهدفت البنية التحتية ومؤسسات على رأسها المطار الرئيسي بالعاصمة كييف، بالإضافة إلى شركات للطاقة وشبكة مترو الأنفاق.

ويقول الخبراء إن الفيروس المعلوماتي الجديد هو نسخة معدلة عن برنامج ‘بيتيا’ الذي ضرب العديد من الأجهزة هذا العام وطُلب من الضحايا دفع أموال مقابل بياناتهم.

يذكر أن ‘فيروس مشابه أطلق عليه اسم ‘واناكراي’، ضرب أكثر من 200 ألف حاسوب في أكثر من 150 دولة هذا العام.