مخابرات الاحتلال تُمدد عزل الاسير احمد المغربي

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، إن مخابرات الاحتلال (الشاباك) أصدرت أمراً يقضي بتمديد عزل الأسير أحمد المغربي (42 عاماً) من محافظة بيت لحم لمدة شهر.

وخلال زيارة أجراها محامي نادي الأسير له في عزل سجن “مجدو” قال الأسير المغربي: “إن إدارة سجون الاحتلال أبلغته بوجود أمر عزل بحقه دون توضيح الأسباب وكان ذلك في سجن “ريمون” في تاريخ الأول من حزيران الجاري، قبل نقله إلى سجن “مجدو” حيث يقبع.”

يذكر أن الأسير المغربي، محكوم بالسجن المؤبد لـ18 مرة إضافة إلى ثمانية أعوام، وهو أحد الأسرى الذين قضوا في العزل الانفرادي لسنوات وصلت نحو تسع سنوات، وانتهى عزله بعد الإضراب الذي خاضه الأسرى عام 2012.

علماً أنه متزوج وله ثلاثة أطفال، كما أن غالبية عائلته محرومة من زيارته، فمنذ ولادة طفلتيه بالنطف قبل ثلاث سنوات استطاع رؤيتهما مرة واحدة، كما أن زوجته محرومة من زيارته، وكذلك طفله محمود.