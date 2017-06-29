بلدية الزبابدة وحياة الشباب ينظمان يوما تطوعيا

الخليل/PNN- رامي دعيبس- نفذت بلدية الزبابدة ومجموعة من متطوعي مؤسسة حياة الشباب الفلسطينية المحليين والأجانب يوميا تطوعيا في بلدة الزبابدة شمل زراعة أشجار ودهان أرصفة لأحد دوارات البلدة.

ورحب مروان دعيبس رئيس بلدية الزبابدة بالمشاركين شاكرا لهم كل ما يبذلوه من عمل في خدمة الزبابدة ومواطنيها مؤكدا على أهمية العمل التطوعي في انجاز العديد من الأعمال الهامة التي تخدم مواطني البلدة وتعطي رونقا خاصة بذلك كونه يكون نابعا من وازع داخلي للمواطن في تقديم ما يمكن لبلده ويعزز الانتماء لها شاكرا مؤسسة حياة الشباب الفلسطينية والقائم بأعمال إدارتها يوسف خليل لاهتمامه في تقديم ما يمكن وإحضار الوفود لتعريفها بالزبابدة واحتياجات البلدة وتقديمه ما يمكن من اجل بلدته الأم الزبابدة ومواطنيها.

وقد شارك عدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية في النشاط الذي شمل على دهان أرصفة شوارع وزراعة أشجار في منطقة دوار الشهداء وشارع الزبابدة الجامعة العربية الأمريكية نالت استحسان المواطنين ودعمهم لمثل هذه الأنشطة التي طالبوا بمزيد منها.