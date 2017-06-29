القاهرة/PNN- تحدث البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، عن خسارة منتخب بلاده أمام تشيلي، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للقارات بروسيا.

وأكد مدرب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لناديه، أن منتخب بلاده “غير محظوظ على الإطلاق”.

وأضاف “المباراة كانت سجالا بين الطرفين، وكلاهما أضاع عدة فرص”.

واختتم البرتغالي حديثه، بالدفاع عن مواطنه كريستيانو رونالدو قائلا “أدى ما عليه في المباراة، فهو ليس إلها حتى يستطيع القيام بكل شيء”.

ويستعد الزمالك السفر خلال ساعات إلى زيمبابوي، من أجل مواجهة كابس يونايتد، يوم الأحد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط.

المصدر: كووورة.