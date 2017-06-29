مدريد/PNN- حسم نادي ليون الفرنسي، صفقة انضمام ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بمبلغ 8 ملايين يورو على أن يتم الإعلان الرسمي خلال أيام.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أنّ ليون توصل لاتفاق مع الملكي لضم ماريانو، وسيتم تقديمه للإعلام خلال الأسابيع المقبلة، بعد خروج اللاعب من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي.

وأوضحت الصحيفة أنّ ماريانو تلقى عددًا من العروض في الدوري الإسباني أبرزها نادي إسبانيول، إلا أنّ الملكي يفضل أن يخوض اللاعب تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.

ويقترب ألكساندر لاكازيتي، مهاجم ليون، من مغادرة الفريق، في الوقت الذي يقترب فيه أرسنال الإنجليزي من الحصول على خدماته، بصفقة قد تصل إلى 60 مليون يورو، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي اللندني.

ولم يشارك ماريانو سوى في 302 دقيقة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، خلال 14 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين، وكانت آخر مشاركة له ضد غرناطة في 6 مايو / آيار الماضي، ولعب 13 دقيقة فقط.

وتسعى أندية مثل ريال بيتيس ومالاجا للحصول على خدمات ماريانو ولو على سبيل الإعارة.