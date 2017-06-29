مدريد/PNN- أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه رزق بطفلين، وذلك بعدما حصل على إذن من اتحاد بلاده، والمدير الفني للمنتخب فيرناندو سانتوس، ليبدأ عطلته، عقب خروج فريقه أمس من نصف نهائي كأس القارات، على يد تشيلي.

وقال كريستيانو، عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك “كنت في خدمة المنتخب كما يحدث دائما بجسدي وروحي، حتى عندما علمت بولادة طفلي الاثنين”.

وأضاف، أنه حصل على إذن بالسفر إلى البرتغال، وعدم المشاركة الأحد المقبل في موسكو، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتابع “أنا سعيد للغاية لأنني سأتمكن من أن أكون مع طفلي الاثنين للمرة الأولى”.

وعلى الرغم من ولادة ابنيه مطلع يونيو/حزيران الجاري، أبقى كريستيانو على مشاركته في كأس القارات التي خاض فيها 4 مباريات، وهز الشباك مرتين في البطولة.

وأعرب كريستيانو عن أسفه للهزيمة أمام تشيلي بركلات الترجيح (0-3).

جدير بالذكر، أن فترة الاستعداد للموسم الجديد الخاصة بريال مدريد، ستبدأ في العاشر من يوليو/تموز المقبل.

ومن المنتظر أن ينضم كريستيانو للملكي في جولته بالولايات المتحدة، التي تشمل خوض عدة مباريات أمام مانشستر يونايتد وبرشلونة ومانشستر سيتي.