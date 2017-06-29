تركيا تنتظر قدوم 3.5 ملايين سائح عربي إليها خلال 2017

أنقرة/PNN- أعرب جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك، عن توقعاته ببلوغ عدد السياح العرب الوافدين إلى تركيا خلال العام الحالي نحو 3.5 ملايين سائح.

وأوضح كريم في حديث أدلى به إلى “الأناضول”، أن متوسط إنفاق كل عائلة عربية خلال فترة زيارتها إلى تركيا، يصل إلى 3 آلاف دولار، فيما تنفق العائلة الغربية نحو 700 دولار.

وأضاف كريم أنّ عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وصل إلى 7 ملايين سائح، الأمر الذي يشير إلى مدى اهتمامهم وإعجابهم بالأماكن السياحية المتنوعة فيها.

وتابع: “خلال الفترة الأخيرة أصبح العرب يولون اهتماما كبيرا بتركيا، وذلك من خلال التعرف على الأماكن السياحية عن طريق المسلسلات، والبرامج التعريفية التي تقوم بها الجهات التركية الرسمية في البلدان العربية، وعبر لقائهم مع الأتراك الذين يزورون البلدان العربية بغرض الحج والعمرة وزيارة المسجد الأقصى”.

وأردف قائلا: “الحكومة التركية أقدمت على خطوة رائعة، حيث وسّعت شبكة ملحقياتها التجارية وقنصلياتها في الدول العربية، فخلال السنوات العشر الأخيرة، زاد عدد القنصليات والملحقيات التجارية التركية في تلك البلدان بنسبة 100 في المئة، وقامت بكل ما يجب لتشجيع الإخوة العرب على التوجه إلى تركيا”.

ولفت كريم إلى أنّ المعارض الضخمة التي تُقام في تركيا وزيادة شركة الخطوط الجوية التركية رحلاتها من وإلى الدول العربية، ساهمت بشكل كبير في جلب السياح العرب إلى الأماكن السياحية في تركيا.

وأكّد كريم أنّ إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب، وتسهيل منحهم الجنسية التركية، شجّعا الكثيرين من العرب للتوجه إلى تركيا، وشراء آلاف المنازل والعقارات، وكثرة حالات الزواج بين العرب والأتراك.

وحول حجم الاستثمارات العربية في تركيا، قال كريم إنّ أموالا عربية كبيرة موجودة حالياً في الأسواق التركية، والكثير من رجال الأعمال العرب، قرروا الاستقرار في هذا البلد ونقل قيود سكنهم إلى تركيا.

وأضاف كريم أنّ إحصاءات عام 2015 تشير إلى أنّ حجم الاستثمارات العربية المباشرة حول العالم، وصل إلى 1.4 تريليون دولار، وأنّه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الحالي.

وفي هذا الخصوص قال كريم: “المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة منتجة للنفط الخام في العالم، بـ 12 مليون برميل يوميا، والكويت تنتج 3.5 ملايين برميل يوميا من المادة نفسها، والإمارات قرابة 3.5 ملايين برميل، والعراق 5 ملايين برميل”.

وأضاف: “الدول العربية تنتج قرابة 25 مليون برميل يوميا من النفط الخام، ولا ننسى أنّ قطر تتصدر بلدان العالم في إنتاج الغاز المسال”.

ولفت إلى أنّ إنتاج قطر من الغاز المسال يعادل 30 بالمئة من الاستهلاك العالمي، وأنّ حجم التجارة الخارجية للدوحة يصل إلى 89 مليار دولار.

وأشار كريم إلى أنّ الاستثمارات العربية في تركيا بدأت من قطاع العقارات، وتوسعت فيما بعد لتشمل العديد من القطاعات والمجالات الأخرى.

المصدر: وكالة الأناضول.