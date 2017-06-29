العراق يعلن “نهاية داعش” في الموصل

بغداد/PNN- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، نهاية تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل، شمالي البلاد، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من سيطرة المتشددين على المدينة.

وأوضحت الوزارة، أن وجود داعش في العراق انتهى إلى الأبد، قائلة إنه لم يعد ثمة خيار أمام متطرفي التنظيم سوى الاستسلام.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، بأن انهيارا كاملا حصل في صفوف داعش، قائلا إن خمسة عناصر فقط من التنظيم ما زالوا يواصلون القتال.

وذكر قائد عسكري عراقي، في وقت سابق، أن قواته استولت على مجمع مسجد النوري الشهير والمناطق المحيطة به.

ونبه اللواء سامي العريضي، إلى حاجة الموقع لتظهير من قبل الفرق الهندسية، خشية أن يكون مقاتلو داعش قد زرعوا فيه المتفجرات.

وحظي مسجد النوري برمزية كبيرة، فمن على منبره، أعلن زعيم تنظيم داعش المتطرف أبو بكر البغدادي في يوليو 2014 عن إقامة ما سمي بـ “الخلافة” على أراض تشمل مناطق من سوريا والعراق.

وانطلقت معركة الموصل في أكتوبر 2016، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة داعش، لكن الكثافة السكانية للمدينة واتخاذ داعش للمدنيين دروعا بشرية، أخرا من تقدم القوات العراقية.

وتشيرُ التقديرات إلى أن قرابة 350 ألف شخص نزحوا من الموصل، بسبب المعارك الضارية، ويعيشون أوضاعا صعبة بعيدة عن بيوتهم.

المصدر: سكاي نيوز عربية.