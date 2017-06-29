النقل والمواصلات تعقد اجتماعا طارئاً لمناقشة آليات للحد من حوادث الطرق

رام الله/PNN- عقد وزير النقل والمواصلات م.سميح طبيله رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للمرور اجتماعا طارئاً، اليوم الخميس، ضم اعضاء مجلس إدارة المجلس الاعلى للمرور و عدد من الطواقم الفنية من الوزارات المختلفة بهدف وضع آليات للحد من حوادث الطرق، وذلك بناءً على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله.

حيث إفتتح الإجتماع الوزير طبيلة وأعرب عن تعازيه الحارة لضحايا الحادث المروري الأليم والذي أودى بحياة سبعة مواطنين قرب رام الله في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة .

وفي نفس السياق أكد طبيلة بأن وزارة النقل والمواصلات تقوم ضمن سياساتها الدائمة على معالجة مشكلة الحوادث المرورية والحد منها، وتطوير منظومة النقل بشكل عام .

وشدد طبيلة على ضرورة التحرك الفوري من قبل كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والهيئات المختلفة والمواطن الفلسطيني لزيادة ثقافة الوعي المروري، وزيادة الإنضباط والإلتزام بالأنظمة والقوانين المرورية السارية.

وأشار طبيلة الى ان مجلس الوزراء سيناقش نظام النقاط للمخالفات المرورية في جلسته القادمة لإقراره في القريب العاجل، والجدير بالذكر بأن هذا النظام يرصد نقاط على كل مخالفة مرورية حسب نوعها، قد تصل نتائج مجموعها الى إجراءات قاسية تتمثل في سحب رخص القيادة، وتنزيل المخالفين الى دورات مانعة.

وأضاف طبيلة بأن طواقم الوزارة وبالشراكة مع الجهات المختصة الشريكة تعكف منذ شهرين على مراجعة قانون المرور رقم 5 لعام 2000، مع التأكيد على أن القانون الحالي زاخر بالمواد القانونية التي تشكل رادعاً للمخالفين.

كما أعلن طبيلة نية الوزارة تعزيز نظام الشكاوى الفوري، ليكن المواطن رقيباً أساسياً على المخالفات المرورية، حيث ستعلن الوزارة عن رقم هاتف مخصص

لإستقبال الشكاوى مع خاصية ارسال الصور عليه عبر تطبيق (whatsapp)

وحول الاجراءات الرقابية الالكترونية ، اكد طبيلة بان طواقم الوزارة تدرس كافة المقترحات التي من جانبها تعزيز الرقابة المرورية ، ومن ضمنها سياسات الاستيراد على بعض انواع المركبات وانواعها .

ومن جانبه اكد العقيد ابو زنيد ابو زنيد نائب رئيس المجلس الاعلى للمرور ، مدير شرطة المرور في جهاز الشرطة ضرورة الاستفادة من الالتفاف الشعبي حول تطبيق قوانين المرور وذلك من خلال تعزيز الثقافة المرورية لدى المواطنين كافة ، واكد ايضا على ان الشرطة تقوم باستحداث نظام ( اعوان السلامة المرورية ) ، بهدف تشجيع ثقافة الالتزام بمعايير السلامة المرورية من خلال الرقابة المستمرة .

وقد قدم اعضاء مجلس المرور العديد من المقترحات بالخصوص بالاضافة الى المقترحات الواردة من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والمجلس والتي تهدف الى الحد من اسباب الحوادث المرورية .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء مجلس ادارة المجلس الاعلى للمرور لدراسة وبلورة كافة الاقتراحات السابقة من اجل الخروج بتوصيات لرفعها لمجلس الوزراء خلال الاسبوع القادم من اجل المصادقة عليها والعمل على التطبيق الفوري لها مع التأكيد على استمرار عمل طواقم الوزارة والمجلس الاعلى للمرور بكامل طاقاتها من اجل تحسين الواقع المروري في فلسطين .