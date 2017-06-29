الخليل تشيع الشهيد غيث لمثواه الاخير

الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد إياد منير عرفات غيث (23 عاما)، الذي ارتقى برصاص وحدات خاصة اسرائيلية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل يوم أمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الخليل الحكومي، وصولا إلى منزله، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد طارق بن زياد، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية البلدية بالمنطقة الجنوبية.

ورفع المشاركون في موكب التشييع، الأعلام الفلسطينية، مرددين الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، ومطالبين المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف مع شعبنا الاعزل في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل.