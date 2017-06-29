الضابطة الجمركية تضبط 472.5 طن مواد فاسدة ومهربة خلال شهر رمضان المبارك

رام الله/PNN-أكدت العلاقات العامة والإعلام، أن الضابطة الجمركية ضبطت خلال شهر رمضان المبارك ((472.5 طن مواد فاسدة ومهربة وممنوعة قانونياً، وذلك من خلال إنجاز (517) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية واقتصادية وزراعية، وتم ضبط هذه القضايا بناءً على معلومات استخبارية والدوريات العاملة التي يتم تسييرها بشكل يومي، حيث تم تسيير (2800) دورية ونصب حواجز على مداخل ومخارج المناطق الفلسطينية بالإضافة إلى الدوريات المشتركة مع لجنة السلامة العامة و الجهات الشريكة من كافة الوزارات.

وأفادت العلاقات العامة والإعلام أن القضايا التي تم ضبطها والتعامل معها كالآتي:

(363) قضية ضريبية وجمركية حيث تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، و154) ) قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وقضايا اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية. بواقع (123 طن) منتجات حيوانية “لحوم” و (261) طن منتجات زراعية “بطيخ وخضار وفواكه” بدون تصاريح زراعية وأذونات استيراد وبعضها لا يصلح للإستهلاك و (50) لتر أدوية بيطرية لا تحمل وسم أو منتهية الصلاحية،و (88.5) طن مواد تموينية قاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمي ومواد تجميل ومنظفات غير مطابقة للمواصفات و (23892) قطعة ألعاب خرز ومفرقعات نارية ممنوعة من التداول، و (110) قطع أثاث و 50 كغم كعك من منتجات المستوطنات الممنوعة قانونياً، و (300) سولار مهرب وغير مطابق للمواصفات، و (43) قضية تبغ مهربة وغير مستوفية للرسوم الجمركية.

كما أوضحت العلاقات العامة أنه تم عمل 22 نشاط مجتمعي شمل توزيع طرود غذائية على العائلات المستورة والمحتاجة إضافةً إلى تنظيم إفطارات جماعية للأطفال الأيتام ودور المسنين في معظم المحافظات.

هذا وأكدت الضابطة الجمركية على مكافحة كافة البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق فلسطيني نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة؛ وناشدت الأخوة التجار والمكلفين بضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والإلتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية.

من جانب آخر أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات والمواطنين المتعاونين الذين كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة والمهربة التي تضر بصحة وسلامة المواطنين، بالإتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية (132) .