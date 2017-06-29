التربية تعلن عن منح دراسية في اليونان

رام الله/PNN-أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في اليونان للعام 2017-2018 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في كافة التخصصات.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكترونيwww.moehe.pna.ps للاطلاع على كامل تفاصيل وتعليمات هذه المنح وشروطها والتخصصات المتوفرة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفر الجدية لدى الطلبة عند تقديم الطلبات، والالتزام بالالتحاق بالمنحة إذا تم قبولهم فيها، وذلك لعدم خسارة أي منحة يكون كثير من الطلبة يرغبون بالحصول عليها.