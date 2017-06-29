ادعيس يستنكر مصادرة الاحتلال ألواح الطاقة الشمسية التي تغذي مسجد جب الذيب

رام الله/PNN- استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، بمصادرة ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات الحافظة للطاقة التي تغذي مسجد قرية جب الذيب في بيت لحم، وتقدر قيمتها بنصف مليون دولار، معتبرا أن هذا التهديد عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات.

وقال ادعيس في بيان اليوم الخميس، إنه لم يعد هناك أماكن عباده آمنة في فلسطين في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وإن إقدام قوات الاحتلال على تكرار اعتداءاتها على المقدسات ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي ينطلق منها هذا الاحتلال.

وشدد على أن الأماكن الإسلامية هي خالصة للمسلمين وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية .

واعتبر ادعيس أن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم، بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم، والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع لمواجهة هذه الهجمة المسعورة .