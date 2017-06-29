فوائد صحية لصيام 6 من شوال

أشارت الأبحاث العلمية الحديثة، إلى أن هناك علاقة كبيرة بين اكتمال القمر تماماً، والحالة النفسية للإنسان، والأيام الست من شهر شوال، أو “الستة البيض”، تكون حين يكون القمر فيها بدراً كاملاً ومضيئاً.

وهذه الأيام الست، لها فوائد صحية كثيرة، نقدمها لكم في مطبخ سيدتي، وأهمها:

1. صيام هذه الأيام يقوي مناعة الإنسان ويساعد على توازن سوائل الجسم، كما ينقي الدم داخل الخلايا، إضافة إلى منحنا شعوراً بالطاقة والنشاط.

2. يخلص الإنسان من سموم وفضلات الجسم.

3. الصيام عموماً، يساعد على زيادة الكريات البيضاء في الدم، بالقدر المناسب لحماية الجسم من بعض الأمراض والإلتهابات.

4. يساعد على الانتقال من النظام الغذائي الذي تعودنا عليه في رمضان، إلى النظام المعتاد في باقي الأشهر، بشكل صحي وسليم وغير صادم للجسم.

5. الصيام يساعد على إفراز العصارة الهضمية في الجهاز الهضمي، بشكل صحي، ما يعيد له نشاطه السليم