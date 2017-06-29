مقتل ستة جنود يمنيين في مأرب

عدن/PNN-قتل ستة جنود في اليمن، اليوم الخميس، بحسب ما قاله مصدر عسكري، في حين تسعى القوات الحكومية لإحكام السيطرة على محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

وأشار المصدر نفسه في تصريح أوردته وكالة الانباء الفرنسية إلى مقتل 14 متمردا حوثيا خلال الـ24 ساعة الماضية بمعارك في مديرية صرواح، آخر المناطق التي لا تزال في قبضة المتمردين في المحافظة السنية.

وتخوض الحكومة معركة منذ العام الماضي لاستعادة المنطقة الجبلية والمطلة على الطريق الرئيسي للعاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.

وقتل في اليمن أكثر من 8 آلاف شخص وجرح 40 ألف شخص منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.