انتشال جثامين 24 مهاجرًا غير شرعي شرق طرابلس

طرابلسPNN- انتشل فريق متطوعي الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس 24 جثة لمهاجرين غير شرعيين من شواطئ “غوط الرمان”، شرق تاجوراء قرب العاصمة طرابلس.

وقال مدير مكتب الإعلام والنشر بالأمانة العامة بالهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن فرع طرابلس تلقى بلاغًا من مركز شرطة تاجوراء حول خروج جثث للمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطئ منطقة غوط الرمان.

وأضاف الكواش، انه بناءً على ذلك توجهت عناصر فريق متطوعي الهلال الأحمر إلى عين المكان، وجرى انتشال الجثث ونقلها إلى مركز طرابلس الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.