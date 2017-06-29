مصادر عراقية رسمية تتحدث عن سقوط تنظيم “داعش”

بغداد/PNN – أعلنت مصادر عراقية رسمية، اليوم الخميس، عن سقوط تنظيم “داعش” وانهيار صفوفه مع استعادة وتحرير جامع النوري والمنارة الحدباء في مدينة الموصل آخر معاقل التنظيم في هذا البلد.

ونشرت التلفزيون الرسمي العراقي لقطات حصرية لما تبقى من المنارة الحدباء التي فجرها تنظيم “داعش” قبل ايام وجامع النوري، وكتب في خبر عاجل احتل المساحة الكبرى من الشاشة وباللون الأحمر “وسقطت دولة الخرافة”.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، الخميس، نهاية تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل، شمالي البلاد، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من سيطرة التنظيم الجهادي على المدينة.

وأضافت الوزارة، إن وجود “داعش” في العراق “انتهى إلى الأبد، وإنه لم يعد ثمة خيار أمام ارهابي التنظيم سوى الاستسلام”.

وذكر قائد عسكري عراقي، في وقت سابق، أن قواته استولت على مجمع مسجد النوري الشهير والمناطق المحيطة به.

ونبه اللواء سامي العريضي، إلى حاجة الموقع لتظهير من قبل الفرق الهندسية، خشية أن يكون مقاتلو “داعش” قد زرعوا فيه المتفجرات.

وحظي مسجد النوري برمزية كبيرة، فمن على منبره، أعلن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في يوليو 2014 عن إقامة ما سمي بـ”الخلافة” على أراض تشمل مناطق من سوريا والعراق.

وانطلقت معركة الموصل في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، لكن الكثافة السكانية للمدينة واتخاذ التنظيم للمدنيين دروعا بشرية، أخرا من تقدم القوات العراقية.

وتشير التقديرات إلى أن قرابة 350 ألف شخص نزحوا من الموصل، بسبب المعارك الضارية، ويعيشون أوضاعا صعبة بعيدة عن بيوتهم.