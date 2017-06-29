كريس بول ينتقل إلى روكتس في صفقة تبادل ضخمة

واشنطن/PNN-عزز هيوستن روكتس، صفوفه، بأحد أهم صانعي الألعاب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بضمه كريس بول من لوس أنجلوس كليبرز، في صفقة تبادل ضخمة حصل بموجبها الأخير على سبعة لاعبين إضافة إلى مبلغ مالي.

وانضم بول (32 عاما) في هذه الصفقة التي تعتبر الأكبر حتى الآن في سوق الانتقالات الحرة، إلى جيمس هاردن في هيوستن، حيث سيشكل مع الأخير قوة ديناميكية ضاربة.

ولن يوقع أي عقد قبل السادس من تموز/ يوليو مع بدء المهلة المحددة للانتقالات الحرة، لكن يحق للاعبين والفرق التفاوض والتوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، اضطر هيوستن للتخلي عن سام ديكر وباتريك بيفيرلي ولو وليامس ودياندري ليغينز ودارون هيليارد ومونتريزل هاريل وكايل ويلتجير لمصلحة كليبرز، إضافة إلى خياره في الجولة الأولى من “درافت” 2018 الذي يتم خلاله اختيار لاعبين من دوري الجامعات ومن خارج الولايات المتحدة، ومبلغ مالي قدره 661 ألف دولار.