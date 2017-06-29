مقتل 10 أشخاص في حادث سقوط “تليفريك” في باكستان

إسلام أباد/PNN – قُتل 10 أشخاص وأصيب اثنان اليوم الخميس، حين تحطمت عربة “تليفريك” وسقط ركابها في واد ضيق في منطقة جبلية قرب العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ووفق ما أعلن مسؤولون محليون، حصلت الحادثة في قرية شارا باتي في منطقة موري الجبلية السياحية على بعد 30 كلم شمال إسلام أباد.

وصرح مسؤول الإنقاذ المحلي محمد فاروق لوكالة فرانس برس بأن “سكان القرية يستخدمون عربة تليفريك لعبور النهر، تحطمت العربة وخرجت عن مسار أحبال الشد ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

وأكد مركز الشرطة المحلي وقوع الحادث، دون أن يعلن بعد عن سبب تحطم العربة وسقوطها.